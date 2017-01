د طالب او روس اړيکې/سید حسین پاچا

نظر محمد مطمئن : ته!

د طالب او روس اړيکې ناروا، د امريکا سره اړيکې روا

مطمئن د ديني ارزښتونو وسياسي موخو په توپير کې تېروتلی

له مسلمو وغيرمسلمو سره خبرې کومه ستونزه نه ده، خو د نورو سياسي، اقتصادي او ستراتيژيکې موخې او اجنداوې مخته وړل او نامشروع غوښتنې منل سره توپير لري، ولو که د مسلمان له لورې هم وي

شرم او اوښکې : (سعدالدين شپون)

د خدای بښلي امين خبره يې راياده کړه چې کابل کې د پاکستان د سفير ځايناستي د سفارت په يوې مېلمستيا کې ورته ويلي و چې د ننګراريانو لوی جهاد به دا وي چې د درونټې بند والوځوي. امين صيب په جګ آواز ټولو مېلمنو ته د هغه دا خبره ترجمه کړې وه او ويلي يې و چې دا ده د جهاد او افغانانو سره د پاکستان خواخوږي، او په پروټسټ يې د نورو استادانو سره مېلمستيا پرېښې وه.

ايران د هغو طالبانو ملاتړی دی چې د سلما بند وېجاړولو لپاره فعاليت کوي

ايران وپاکستان په فراه وهرات ولايتونو کې د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې په فراه کې د بخش اباد د ابو بند د پروژې او په هرات کې د سلما بند د وېجاړولو لپاره هڅه کوي.

نظر محمد مطمئن :

په زړه پورې لا دا ده چې اوسمهال په غرب کې افغانان له محارب نامسلمان لويديځ او امريکا پلوه افغانان روا ګڼي او له غير محارب روس سره بيا د طالب اړيکي ناروا او ناجايز ګڼي، هغه هم په داسې حال کې چې روسان همدې اړيکو ته زياته اړتيا لري. موږ ډېر پخوا هم ځينو لويديځوالو ډيپلوماتانو ته ويلي وو چې که خپل پوځي شتون ته په افغانستان کې دوام ورکوي، نو يوه ورځ به داسې هم راځي چې روسان به د افغانانو سره د هوا ضد راکټونه مرسته کوي او بيا به امريکا په سيمه کې لا زياتې ستونزې لري.

Why double standard?

ښاغلی مطمئن،

که تاسې او يا طالبان ډېر د جهاد او اسلامي نظام غوښتونکي ياست، نو ستاسې دنده د دولت و حکومت او د خپلې ټولنې سمون reform دی، نه دا چې د نورو د موخو لپاره خپل ځانونه پر بل چا ووژنئ، يا خپل هېوادوال پخپله او په نورو ووژنئ او موخې او اجنداوې يې تعقيب او مخې ته يوسئ. دا ستاسې ملي – اسلامي، هېوادنۍ او اخلاقي دنده ده چې د ټوپک پر ځای له حکومت سره يوځای شئ او ټولنه اصلاح او حکومت له فساده خلاص کړئ.

دا چې پاکستان زموږ پر نوم د جهاد ومهاجرت په پلمه له نړۍ شکوڼه وکړه او زموږ پر وينو يې خپل اتومي پروګرام او يورانيوم غني کړل او نن يو اتومي ځواک دی. همدغې زموږ پر وينو اتومي ځواک نن دېته بډې راوهلي او زموږ سياسي مشروع حق د کشمير د مسالې پورې تړي. په بله مانا نړۍ ته دا وايی چې يا کشمير راکړئ او يا افغانستان راخوشې کړئ چې موږ يې اداره کړو.

ښاغلی مطمئن،

نه پوهېږم چې تاسې به د ضياء، اختر عبدالرحمان وډګروال يوسف او د جونېجو په وخت کې څو کلن واست؟

ضياء الحق به ويل، چې ((افغانان نه شي کولای د خپل جهاد سياسي نماينده ګي وکړي)). ډګروال محمد يوسف چې په هماغه وخت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشر جنرال عبدالرحمن سکرتر وو په خپل کتاب (د خرس تلک) کې ليکي: يوه ورځ جنرال اختر عبد الرحمن تلېفون راته وکړ او ويې پوښتل، چې همدا اوس د امريکا سفير چېرته دی؟

يوسف ليکي، چې ما ورته وويل: زه نه يم خبر، خو جنرال په غوسه او قهر راته وويل، دا ناخبري د بښلو وړ نه ده. همدا اوس د امريکا سفير د اټک پر پُل واوښت او پروګرام لري، چې د افغانستان د مجاهدينو له مشرانو سره وګوري.

تا ته په غوڅه لهجه امر کېږي، چې نور بهرني ديپلوماتان حق نه لري، چې د مجاهدينو رهبران وويني او نه د مجاهدينو رهبران اجازه لري، چې له غربي ديپلوماتانو سره ملاقات وکړي.

ښاغلی مطمئن او طالبان څومره ډاډه دي چې بيا به ورسره هغسې لوبه نه کيږي؟ که هغه مجاهدين چا خپلواک او مخامخ خبرو ته پرېښوول، نو ولې د روسانو هغه وړانديز سبوتاژ شو؟

ضياء هماغه وخت زموږ يو جهادي تندروه مشر د ضياء په لمسون له روسانو له مخامخ خبرو انکار وکړ. د پردې تر شا د ضياء موخه دا وه چې روسانو ته وښيي چې مجاهدين له جنګ پرته د سياسي زغامت او د خبرو وړتيا نه لري، نو که تاسې هر څه غواړئ بايد له موږ سره معامله وکړئ او همداسې شوه چې روسانو مجاهدين له پامه وغورځول او پر پاکستان يې اعتماد وکړ چې بيا زموږ د جهاديانو استازيتوب په ژنيو او هره غونډه کې جونېجو او د حکومت استازيتوب به عبدالرحيم هاتف کوله.

تلک خرس يا حقايق پشت پردهء جهاد در افغانستان

http://www.ariaye.com/ketab/ketab/talak.pdf

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/BATTLESafghanistanTheBearTrapDefeatofaSuperpowerMohammedYousaf.pdf

د پيريانو جګړې

https://www.scribd.com/doc/142857857/%D8%AF-%D9%BE%DB%90%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AC%DA%AB%DA%93%DB%90?secret_password=4epqi3dvs04g0iev4f1#download&from_embed

Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/Taliban_Militant_Islam_Oil_and_Fundamentalism_in_Central_Asia.pdf

او داسې نور …

ښاغليه مطمئنه،

دا خو طالب او زموږ نورې جهادي ډلې ټپلې ((سام)) وې چې د نورو کمونيستان راته پرېښتې او خپل راته کافر ايسېدل. د طالب په رامينځته کولو کې خو درېواړه ((CIA, MI6 & ISI)) شريک ول، له سياستوالو تر ملايانو ټول پرې پوه دي، خو دا چې ISI پرې د خپلو سياسي، اقتصادي او ستراتيژيکو موخو لپاره څه لوبې ومعاملې وکړې او لا کوي يې نو دېته هم سوچ په کار دی چې کله مو پر يو چا او کله مو پر بل چا پلوري

ښاغلی مطمئن به د ضياء وجونېجو په وخت کې کوشنی وو چې جهاديانو د ضياء په لمسون له روسانو سره د مخامخ خبرو وړانديز ونه ومانه او نه يې د وخت له حکومت سره روغې جوړې يا ملي پخلايېنې ته غاړه کېښوده. طالبي چارواکي ((ملا عمر، ملا منصور او ملا هبت الله)) هم د هماغه وخت د جهادي ډلو ټپلو اړوندان دي. د ضياء په لمسون له روسانو او کمونيستانو سره خبرې موږ ته ناروا، خو بيا هماغې د ضياء استازي جونېجو ته روا وې. مطمئن دې خپله پړه پر نورو نه اچوي. له هاغه وخته تر ننه موږ ته څوک د خپلو خبرو واک نه راکوي. مطمئن څومره مطمئن دی چې پاکستان به د خبرو واک طالبانو ته ورکړي؟

ښاغلي پير سيد احمد ګيلاني په هغه وخت کې د دغو خبرو هرکلی وکړ او ويی ويل چې دا به زموږ پر ګټه وي چې له روسانو سره مخامخ خبرې وکړو، خو زموږ يو نامنونکی او تندروه جهادي مشر چې له ISI پرته د بل هېچا يې نه منله هغه چاڼس له لاسه ورکړ او لا تر ننه يې رانه غصب کړی دی او نه يې راکوي.

د طالبانو له راپرزونې روسته کله چې د بي بي سي مستند فلم Secret Pakistan ته ګورو، د طالبانو د وخت سفير مولوي عبدالسلام هم پکې خپله خبره کړې ((چې پاکستان به موږ ته يو څه ويل او امريکا ته بل څه)).

[[تېرکال د طالبانو د مشرتابه دويم سر چارواکی ملا برادر د آی ايس آی له لورې په کراچۍ ښار کې ونيول شو. ملا برادر د جګړې د ختمولو په موخه د خبرو اترو لپاره له افغان حکومت سره پټ اړيکي ټينګ کړي وو او هغه دغه ګام د آی ايس آی د اجازې پرته پورته کړی وو.

په افغانستان کې د برتانيا پخوانی سفير شراد کوپر کول :

The story that I heard the Pakistanis were able

څه چې ما واورېدل هغه دا وو چې پاکستانيانو ملا برادر موندلی او نيولی دی. د هغوی موخه دا وه چې هغه قابو کړي او دا پيغام ورکړي چې ((که تاسو غواړئ کومه معامله وکړئ، نو بايد له پاکستان سره يې وکړئ)).

هغه طالب قوماندانان چې غواړي خبرو اترو ته کښېني، ډاريږي چې نه يوازې به د هغوی توند لاري ملګري به يې پر وړاندې ودريږي، بلکې پاکستان به يې هم په خلاف ګام واخلي.]]

بروسيډل :

د سي آی ای يو پخواني مامور بروسيدل وايی چې پاکستان د بوش اداره په ډېره چالاکۍ سره تير ايستله.

Pakistan a particularly general Musharaf played the Bush administration like a fiddle.

پاکستان او په ځانګړې توګه پروېز مشرف د بوش اداره په ډېر مهارت سره خطا ايستله. مونږ ته يې يوازې د القاعدې هومره کسان راکول چې د بوش اداره خوشاله وساتي. هومره نه چې القاعده دړې وړې شي او د طالبانو برخه خو يې هېڅ څه رانه کړل.

مشرف پوهېده چې له هرې غونډې نه وړاندې خپلې ذخيرې ته نور توکي ورواچوي. د مشرف او د بوش د کتنې په درشل کې به يې د القاعدې يو فعال راوويست چې دا دی څلورم کس، دا دی په القاعده کې درېيم کس مو ونيوه او په دې توګه به يې د انتقاد مخه ډب کړه.

په همدې مهال کې له اسلام اباد نه برېتانيا ته رسېدلو ريپوټونو هم د امريکا ادعا پياوړې کوله. ډګروال ريچارډ کيم Richard Kim د برتانيا د کابيني د استخباراتو پخوانی مشر وو چې د ايم آی شپږ (MI 6) او ايم آی پنځو (MI 5) له ادارو ريپوټونه ورته سپارل کېدل.

I think it was quite clear to us that the Pakistanis were playing very much a double game and a lot of …

زما په اند دا موږ ته تر ډېره څرګنده وه چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي. ډېر هغسې چې يې ويل او يا يې کول د لويديزوالو د پام له امله يې کول او اصلي نيت يې دا نه وو.

ښاغليه مطمئن،

که تاسو ورپسې لږ دا سايټونه ولتوئ، نو پوتين د اردوغان په باره کې چې د ناټو په اشاره يې روسۍ الوتکه وويشته او ويل يې چې ((بښنه نه غواړم))، خو د روسانو سټيلايټ چې د نوموړي د تېلو ټانکرونو کاروان وښوولو او د نوموړي ښکېلتيا يې د سوريې د تېلو په تړاو راپورته کړه، نو اردوغان يو دم ۳۶۰ درجې دور وخوړ او پوتين له هغې مخکې د نوموړي په تړاو يوه سخته د پېغور باريکه خبره کړې وه

ښاغلی مطمئن،

زموږ د ټولو افغانانو د سترګو ليدلي حالاتو او شرايطو دا په زباد رسولې وه چې له موږ سره هېچا د الله د رضا لپاره مرسته نه ده کړې او نه يې څوک کوي.

هر سړی تر خپل مطلبه پورې يار دی

ما د خدای لپاره يار ليدلی نه دی

ښاغليه مطمئن،

داسې برېښي چې تاسې هغه وخت کوشنيان وئ چې پاکستاني رسنيو به ويل :

((موږ افغان مهاجرينو ته د اسلامي خواخوږۍ پر بنسټ پناه ورکړې ده)). دا په حقيقت کې د اسلامي خواخوږۍ پر بنسټ نه، بلکې د غرب او امريکا د بېساري ملاتړ له امله ورکړې وه.

تاسې به کوشني واست چې د پاکستان رسنيو به موږ افغانان او مجاهدين د ازادۍ ننګيالي بلو، خو نن موږ هندوان بولي.

The Five Evils who destroyed Afghanistan

http://www.thevoicetimes.com/five-evils-destroyed-afghanistan/

Former interior minister of Pakistan , General Naseerullah Babar gave an Interview to a Journalist Farhad Ali Khawar:

Babar said to him that I was invited by the then Prime Minister Zulfiqar Alo Bhutto . He ( Bhutto) told me that the Durand Line Agreement is expiring in 1993, so Afghanistan Must be destabilized, because Afghanistan will demand for its territories from Durand line to Indus river.

Babar says that I invited Gul Buddin Hikmat Yar , Ahmad Shah Mahsood , Burhanuddin Rabbani and other religious youngsters from Afghanistan . I met with them in Bala Hisar port in Peshawar. I gave them money and 303 rifles to destabilize Afghanistan. Thus we started to destabilize and burn Afghanistan.

Babar further added that we burnt Afghanistan to such an extent that even former Soviet Union also burnt in it. And now Afghanistan will never have the power to demand for the removal of the Durand line. That is the service I (Babar) have done for Pakistan.

د پاکستان د اسلامي نظرياتي کونسل (فکري شورا) مشر، د مولانا فضل الرحمان د گونديواستازي او د ملي اسمبلې غړي مولانا خان محمد شيراني د نوموړي شورا تر درې ورځنۍ غونډې وروسته رسنيوته ويلي دي، چې د پاکستان په ښوونيز(تعليمي) نصاب کې د قران کريم د جهاد په باره کې اياتونه د امريکا د ډاډمنتيا لپاره شامل کړل شوي وو، چې د کمونيزم پرخلاف خلک چمتو کړای شي.

The Rise of Taliban

Dr. Sher Zaman Taizai

Special Issue: 4 April 1995

The Writers Union of Free Afghanistan (AUFA)

In Pakistan, a controversy cropped up between the politico-religious parties, which, however, ebbed down with the changing situation. Addressing a meeting of the workers of the Jamaat Islami at the Jamia Ahya-ul-Uloom, Prank, Charsadda on Feb. 19, 1995, Professor Muhammad Ibrahim, provincial Amir of Jamaat Islami, said “Taliban were organised by the European countries and backed by the communist forces who were paying 300 dollars to each member per month”. Similar statements were attributed in the press to Hikmatyar also. On the other hand Maulana Sami-ul-Haq, leader of Jamiat-ul-Ulama-e-Islam (S), considered this phenomenal achievement an honour for his madrassas which had produced the Taliban. Maulana Fazal Rahman also approved it, although silently.

Rafiq Afghan has come out with detailed arguments with his own viewpoint which appreaed in weekly Takbeer of March 02, 1995 (Pp. 17-20). Resume of this article is produced here-in-under:

“The America CIA is involved in raising the Taliban through the British diplomats who have good knowledge about the people of Afghanistan against whom they had fought three wars. The British diplomats selected two Maulvis of JUI (F&S) who had strong links across the border. Beside financial assistance they were given such vehicles which were equipped with most modern communication system. After that they were noticed on regular errands to Kandahar. For one year, they struggled constantly, contacted pro-Zahir commanders of Kandahar, assuring them necessary assistance, and met regularly the Maulvis of the maddrassas along the border. Then it was decided to raise the Taliban force”.

General Hanid Gul ex-chief of ISI

General Hamid Gul said in a TV interview on January 26, 2015 that” America never trusted us and we never trusted America. We supported America in Afghan Jihad for our own benefits. We built nuclear bomb, got F-16 Fighters , submarine, helicopters and a lot of other defense equipment.” Pakistan used America and the international community for its own benefits in Afghanistan.

مشرف: موږ اړ شوو چې په افغانستان کې د خپلو اتلانو په مقابل کې د امریکا ملاتړ وکړو

http://www.rohi.af/fullstory.php?id=49044

ښاغليه،

دا خو لا څه ان چې دوی د خپل تبعه ايمل کانسي پر سر هم معامله کړې وه. اوس دا دی غواړي چې د ډاکټر شکيل افريدي پر سر له امريکا سره د خپلو اړيکو او د خپلو موخو او غوښتنو لپاره معامله وکړي. دوی چې له هر چا سره د خلکو پر سر معامله کوي، هغه خو خير دی، خو موږ له چا سره پخپله اړيکي ښه کړو، نو بيا دا زموږ لپاره ناروا ده.

همداسې د ملا برادر او نورو معامله درواخله، لکه څنګه چې د برتانيا سفير ښاغلي شراد کوپر ورته اشاره کړې ((که تاسو غواړئ کومه معامله وکړئ، نو بايد له پاکستان سره يې وکړئ)). الله تعالی دې ستا او ستا د طالبانو انصاف روزي کړي چې يو غيرمسلم تر دې کچې پوه دی او ستاسې لا پرې سر نه خلاصيږي. تاسې له دغې اسلامه څه جوړ کړي دي؟ دوکه ((فرېب يا چل)) خو له هر چا سره ناروا دی. برابره خبره ده چې مسلم وي او که غيرمسلم. تاسې ته يوازې د امريکا شتون پلمه ده، خو بيا دېته نه ګورئ چې چا ورته خپل هوايي، زمکنی او بحري حريم په اختيار ورکړل؟ د چا له حريمه راباندې د کروز توغندي راغلل او خوست وننګرهار وويشتل شول؟ ښکاره خبره ده چې د خپل عرب او مسلمان ګاونډي له لورې راباندې راغلل، نو ولې بيا پر هغې سترګې پټوئ؟

له چا مو پوښتنه کړې وه. د چا پر خوښه مو وسله غاړې ته کړې وه؟ د بابر، فضل الرحمان او سميع الحق په خولې مو د پنجاب وسله غاړې ته کړې وه. نن هماغه پنجاب درسره بد وکړل، ولې له پنجابه ګيله نه کوئ؟ مولوي عبدالسلام ضعيف ژوندی دی مړ نه دی، جنرال محمود هم ژوندی دی، مړ نه دی. مشرف هم ژوندی دی مړ نه دی، ولې دا خپله ستونزه او د امريکا ګوزار له هغوی نه انګېرئ چې له خپل حکومت او ولس سره مو دښمني رااخېستې ده؟ تاسې چې نن له ماسکو سره د اسلام په وسيله تړل کېږئ، ستاسې انجام به څه وي؟ که د ضياء وجونېجو په وخت کې ترې موږ ښادي ليدلي وي، نو نن يا سبا به يې تاسې هم وګورئ. لږ سوچ په کار دی. ولې د نورو په وساطت له روسانو سره راشې درشې، ناستې او چڼو وهلو ته خوشاله ياست؟ ولې دا تېرې جهادي ناخوالې مو ټولې له ياده وويستې؟

تاسې ولې خپله پړه پر امريکا پلوه افغانانو اچوئ، حال دا چې د هجرت او جهاد وخت کې خو همدا موږ لر وبر اسلامپال او جهاديان وو چې له روس سره مو معاملات او اړيکي څه ان چې د جامو لګېدل هم حرام ګڼل. د هغه وخت فتوی دا وه چې ((که د چا جامه او يا لاس له روسي سره ولګيږي، نو هغه جامه او لاس دې غوڅ کړي)). روسان مو دهريان او کمونيستان مو ملحدان بلل، خو بيا د پاکستان چين پلوه کمونيستان مو مسلمانان بلل. حال دا چې کله د سټينګرو د ضبط مساله راغله، نو ښاغلی حکمتيار د بېنظيرې له لاسه ايراني اخوندانو ته ورغی او هلته ورسره هغوی بيا د خپلو کمونيستانو ((مجاهدين خلق)) پر سر چې په عراق کې ول د همدې امريکا سره داسې جوړه کړې وه چې هغوی به له اخوندي حکومت سره د جوړجاړي په صورت کې حکمتيار امريکا ته په لاس ورکوي. ښاغلي حکمتيار دوه خپلې او دوه پردې کړې او له هغه ځايه راوتښتېده. ښاغلی حکمتيار خو په دې هيله وو چې زموږ ايډيولوژي په اخوانيت کې سره يوه ده، خو هلته بيا نورې ژبنۍ او قومي ستونزې هم ورته پيدا شوې. د خپلو ملي ګټو لپاره هغه اخوندانو له غرب سره هرې معاملې ته تيار ول. صدام حسين هم د همدغو معاملو قرباني شو. عراقی صدر يې د خپل پلار سيستاني پر سر د صدام حسين د اعدام لپاره د لاسا کړ ان تر دې چې هغه ايراني اخوندانو د خپلو ملي ګټو لپاره د سلمان رشدي په معامله کې له هند سره د تېلو په قرارداد کې له خپلې هغې فتوی ورتېر شو، خو موږ لا تر ننه د همدغو پاکستان خوښې ته ناست يو. د امريکا يو مخالفت خو له ښاغلي حکمتيار سره همدا وو چې د نوموړي د باڼد پورې کسانو سټينګر مزائيل ايران ته ورکړي وو

دا خو طالب او زموږ نورې جهادي ډلې ټپلې ((سام)) وې چې د نورو کمونيستان راته پرېښتې او خپل راته کافر ايسېدل. د طالب په رامينځته کولو کې خو درېواړه ((CIA, MI6 & ISI)) شريک ول، له سياستوالو تر ملايانو ټول پرې پوه دي، خو دا چې ISI پرې د خپلو سياسي، اقتصادي او ستراتيژيکو موخو لپاره څه لوبې ومعاملې وکړې او لا کوي يې نو دېته هم سوچ په کار دی چې کله مو پر يو چا او کله مو پر بل چا پلوري

مطمئن د ضياء وجونېجو په وخت کې کوشنی وو چې جهاديانو د ضياء په لمسون له روسانو سره د مخامخ خبرو وړانديز ونه ومانه او نه يې د وخت له حکومت سره روغې جوړې يا ملي پخلايېنې ته غاړه کېښوده. طالبي چارواکي ((ملا عمر، ملا منصور او ملا هبت الله)) هم د هماغه وخت د جهادي ډلو ټپلو اړوندان دي. د ضياء په لمسون له روسانو او کمونيستانو سره خبرې موږ ته ناروا، خو بيا هماغې د ضياء استازي جونېجو ته روا وې. مطمئن دې خپله پړه پر نورو نه اچوي. له هاغه وخته تر ننه موږ ته څوک د خپلواکو خبرو واک نه راکوي. مطمئن څومره مطمئن دی چې پاکستان به طالبان پخپل نوي درې اړخيز ائتلاف کې دومره خپلې خوښې او خپلواکۍ ته پرېږدي؟

پرون يې پر امريکا پر ډالرو پلورلي وو، نن چې ډالر ورته په حساب ورکوي او ترې حساب غواړي، نو مخه يې روسيې ته کړه او پر روسانو پر روبلو وپلورلو، که سبا ته بل څوک پيدا شي او پر پونډونو مو واخلي، نو بيا به مو پر هغوی پلوري، ځکه چې پونډ خو له کويټي دينارو روسته په نړۍ کې جيګه پيسه ده.

طالبان د درېواړو جهادي ډلو په پرتله سياسي شعور نه لري، نو د طالب لوبول پاکستان ته عادي خبره ده. طالبان دې د پاکستان وايران په شتون کې له چين و روسيه اړيکو ته نه خوشاله کيږي. بيا هم که هره معامله کوي د جونېجو د وخت په شان به يې له پاکستان سره کوي نه له دوی سره او پاکستان به يې د هغوی د غوښتنو لپاره ورته چوپړ ته تياروي، لکه موږ جهاديان يې چې د امريکا لپاره د کمونېزم په نوم د جنګ لپاره روزلي وو. مولانا محمد خان شيراني داسې وايی :

د پاکستان د اسلامي نظرياتي کونسل (فکري شورا) مشر، د مولانا فضل الرحمان د گونديواستازي او د ملي اسمبلې غړي مولانا خان محمد شيراني د نوموړي شورا تر درې ورځنۍ غونډې وروسته رسنيوته ويلي دي، چې د پاکستان په ښوونيز(تعليمي) نصاب کې د قران کريم د جهاد په باره کې اياتونه د امريکا د ډاډمنتيا لپاره شامل کړل شوي وو، چې د کمونيزم پرخلاف خلک چمتو کړای شي.

که نن روسان اړتيا لري، نو پرون نورو هم ورته اړتيا لرله. د مطمئن هغه شعارونه له ياده وتلي چې پر دېوالونو به ليکل شوي وو :

جهاد افغانسنان دفاع پاکستان

خو نن وايی :

د کشمير د مسلې له هوارولو پرته افغانستان کې سوله نشي ټينګېدلی

ښاغلی مطمئن له غيرمسلم سره د خبرو او د خپل يو ګاونډي مسلمان له لاسه د خپلو ناروا موخو د لاسته راوړنې په توپير کې تېروتلی. پېغمبر عليه السلام په خپله ټولنه کې اوسېده له ابولهب، ابوجهل، عتبه او داسې نور مشرکينو سره خبرې کولې، ابراهيم عليه السلام د نمرود سره جروبحث کړی. شعيب عليه السلام د پرېښتو د راتګ په وخت کې چې د هغه د قوم د هلاکت لپاره راغلې د خپل لوطي قوم سره خبرې وکړي. همداسې سليمان عليه السلام بلقيس ته او محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم هرقل ته ليک استولی.

مهمه د ليدنو او کتنو او د ليکنو محتوی مهمه ده چې څه ډول محتوی او څه موخې او اجنډا لري؟ د پېغمبر عليه السلام محتوی قريشو ته د اسلام د مبارک دين دعوت وو چې له شرک نه لاس واخلي او توحيد ومني. همداسې د شعيب عليه السلام چې قوم يې له بد عمل نه لاس واخلي. همداسې د ابراهيم عليه السلام، سليمان عليه السلام او د پيغمبر عليه السلام د ليکونو محتوی د هغوی اسلام ته رابلل وو، نه بل څه چې دا هر څه په اسماني وحيې روښانه دي، خو ستاسې پټې او مرموزې خبرې او کتنې چې د قطر د دفتر خپل غړي هم خبر نه دي او د قرغزستان په پلمه مسکو ته تللي دي او هلته يې له کی جي بي سره مو څه وويل. په داسې حال کې چې د پاکستان په شتون کې درې اړخېزه غونډه په مخکې وه. دادافغانستانددولتدندهدهچېلهديپلوماتيکولاروبايدځانپوهکړي

ښاغلی مطمئن دې لږ ځان پوه کړي چې مخامخ يا ښکاره خبرې کول او ليدنې له چا سره څه بدي نه لري، خو له نورو سره پټې خبرې او کتنې د نورو په مينځګړيتوب د هغوی د موخو لپاره د خپل ځان پلورنه دا سره توپير لري. دا يو نيم ميليون شهيدان موږ د څه لپاره ورکړي دي؟ د ستا او يا د طالب احمق لپاره؟ دا چې طالب نن و پرون د چا اجنداوې مخې ته وړلې او سبا ته به د چا اجنداوې مخې ته وړي چې دا اجنداوې او موخې تعقيبول او خبرې سره توپير لري او ښاغلی مطمئن دلته په دغه توپير کې خطا شوی يا په بله مانا په حل وحرمت او په جواز کې تېروتلی دی.

پايله :

زما پوښتنه له ښاغلي مطمئن نه دا ده چې ولې زما طالب د نورو د ګټو لپاره بلهاري شي؟

اوسنۍ نوې اړيکي هم د دواړو ګاونډيو له لورې له مسکو سره جوړ شوي او بيا به هم د تېر په شان موږ په هوا کې ځوړند يو. زموږ حيثيت به داسې وي لکه د نورې نړۍ مزدوران چې په منځني ختيځ کې کار کوي. وېزه، پاسپورټ او د کار اجازه به يې د وکيل سره وي. د خلکو د کلونو کلونو مزدورۍ عبث شوې او نن ترې خپلې د کار پيسې هم نه شي ترلاسه کولی. جهاد موږ وکړ، خو مېوه يې د بل په لاس کې ده.

وضاحت :

س = ستميان

ا = اخوانيان

م = ماويستان

په درنښت

د طالب او روس اړيکې ناروا، د امريکا سره اړيکې روا / نظر محمد مطمئن

