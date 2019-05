د ملا برادر د پام وړ :

طالبان په سبب و مسبب ((علت ومعلول)) کې تېروتلي دي

طالبان د اشغال لپاره خپله مسبب دي، د سبب ((خنډ)) لپاره بايد مسبب تداوي ((ليرې)) شي يعنې له حکومت سره نېغ پر نېغه خبرو ته کښېني

طالبان که هوښيار وي له حکومت سره مخ پر مخ خبرې ورته په ګټه دي

سيد حسين پاچا

واذ وعدنا موسی اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل وانتم ظالمون

روښانول :

سبب ومسبب يو له بل سره داسې تړاو لري لکه يو څوک چې زکام شوی وي، نو هغه استراحت (دمې) اړتيا لري چې ويريوس ولاړ شي او هغه استراحت (دمې) اړتيا لري.

تر څو چې ويروس تللی نه وي تر هغې زکام نه ښه کيږي او رنځور به کړيږي.

همداسې که طالب د اشغال ختمول غواړي چې د سولې لپاره اشغال خنډ دی، خو دی خپله ورته خنډ دی. تر څو چې خپله خنډ ته د حل لاره پيدا نه کړي ستونزه به دوام لري. دا اوس د طالبانو پورې اړه لري که دوی د بهرنيانو شتون او اشغال خنډ ګڼي، نو بيا ولې له حکومت سره نېغ پر نېغه يا په بله مانا مخامخ خبرو ته نه کښېني؟

طالبان د سامريانو وروڼه دي چې موسی عليه السلام د خپل قوم مشران (سپينروبي) له ځان سره طور ته د الله تعالی د ليدو لپاره وړي ول او هارون عليه السلام يې د قوم د لارښوونې لپاره پرېښی وو. د دېرش ورځو وعده يې ورسره کړې وه، خو لس پرې زياتې شوې چې له راتګ سره بيرته يې قوم د هارون عليه السلام په شتون کې بېلارې شوی وو او د څښتن تعالی پرځای يې د خوسي (سخي) عبادت ته مخه کړې وه او موسی عليه السلام پرې خپل ورور هارون عليه السلام ته په غوسه شو.

تېر ته په کتو بايد بيا هغسې تېروتنه نه شي چې د ډاکټر نجيب الله په وخت کې وشوه چې دا ځل زيان به يې له هغه بدتر وي. مجاهدينو هغه وخت لويه تېروتنه د نورو په لمسون همدا وکړه چې نظام د مينځه ځي او موږ بايد په زور يې ونيسو. نجيب الله هغه وخت د ملګرو ملتونو د مينځګړيتوب په پايله کې واک پرېښوده، خو هر څه سبوتاژ شول او طالب داسې يوه لويه تېروتنه وکړه چې تاريخ به يې هېڅکله ونه بښي.

طالب اوس بيا هماغه خوبونه ويني، خو کلا وحاشا چې دا خوب وخيال به يې هېڅکله رښتينی نه شي او نه به بيا هغسې تېروتنه تکرار شي.

بېنظيره :

طالبان د برتانيه طرحه وه چې مالي ونظامي لګښتونه يې امريکا وسعودي پر غاړه دي او روزنه يې زموږ ده چې زموږ د موخو (اهدافو) لپاره کار کوي.

نظامي واستخبارات :

In interview with the Guardian, former Pakistan president voices his support for Ashraf Ghani and hints that he cultivated the Taliban.

In an interview with the Guardian, Musharraf admitted that when he was in power, Pakistan sought to undermine the government of former Afghan president Hamid Karzai because Karzai had “helped India stab Pakistan in the back”. But now the time had come to “totally cooperate” with Ashraf Ghani, the Afghan president since September, who Musharraf believes is “the last hope for peace in the region”.

“In President Karzai’s times, yes, indeed, he was damaging Pakistan and therefore we were working against his interest. Obviously, we had to protect our own interest,” Musharraf said. “But now President Ashraf Ghani has come and he is trying to restore balance in Afghanistan . We must totally cooperate with him.”

طالب پرېښته نه، بلکې چلوټه ده چې مشرف خبره روښانه کړې ده او موخې يې هم ښوولي دي، نو نن په کومو سترګو دوی له کرزي سره له هېواده بهر په مسکو کې ګوري؟ عيني کسان دلته شته دی چې هغه مهال يې د طالب په طرحه کې کليدي رول لوبولی دی او لا ژوندي دي. (تونيبلير او جيکسټرا لا ژوندي دي). اوس چې مسکو کې سره غاړه غړۍ کيږي، نو دا د دوی هويت نور هم بربنډوي چې پلورل شوي دي او پلورونکی يې هم معلوم دی چې د کومې موخې لپاره يې پلورلی دی؟

طالب څوک وژني او سوله له چا سره کوي؟

طالب د چا طرحه ده؟ د چا په وسلو او پيسو سمبال شوی؟ چا روزلی او د چا د موخو لپاره کار کوي؟

طالب د چرګې په څېر اوس خپل کړکی چېرې وباسي؟

د جامو څيرولو پر ځای خو نن غاړې او لاسونه ورکوي؟

تېر ته په کتو ښاغلي غني د محمد داوود خان او ډاکټر نجيب الله وژنو ته اشاره کړې چې هغوی د وخت سياست او تېروتنو بلهاريان شول، خو زه به کوښښ کوم چې بيا هغه ترخې تجربې تکرار نه شي. طالبګل دې دا له روح و روانه وباسي چې امريکا وناټو به وځي او موږ به بيا نظام راپرځوو، نو دا هسې يو وهم دی چې له طالب سره پيدا شوی دی. بله دا چې څوک يې دومره واک ته نه پرېږدي چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، نو ځکه هوا ګزوي.

طالبګل له بابره راواخله تر مشرف، حميدګل، کرنيل امام، سرتاج عزيز، شيري رحمان ان تر عمرانخان و باجوه پورې په دې ښه پوهيږي چې دوی زموږ د آی ايس آی زېږنده ده او اوس دغه خبرې ورته د هماغې څارګرې ادارې له لورې په خوله کې ورکړ شوي چې له حکومت سره خبرې مه کوئ!

طالب ته له حکومت سره له خبرو کولو بله هېڅ ګټوره بديله لار نشته او مخ پر مخ پرېکنده خبرې بايد وشي. د قطر ومسکو او له بل هر ځايه به خپل هېواد ورته ښه وي چې خبرې وکړي.

چېرته چې طالب خلک وژني هملته بايد مخ پر مخ خبرې هم وشي. داسې نه چې وژنې ومرګونه به په افغانستان کې کوم او د کوړکي هګۍ به بل چېرته اچوي؟ قطر ومسکو يې بښلی نه شي تر څو ملت يې ونه بښي.

په درنښت

سيد حسين پاچا

