پـانيپت جګړه (1761)

پانيپت د هند د پلازمينې شمال ته په ۹۰ کيلومرټرۍ کې پرته سیمه ده. په دې سیمه کې درې ځله مشهورې جګړې شوي دي، چې وروستۍ هغه يې د ستراحمدشاه بابا او مراټیانو (Marathas)ترمنځ ده. دا جګړه ځکه تر نورو ډېره مشهور ده، چې يوازې په يوه ورځ پکې تر ۴۰ زره ډېر جنګالي وژل شوي دي. باليووډ د سنجيدت په ادارکارۍ اوس په دې جګړه فلم جوړ کړی، چې د ډیسمبر په مياشت کې به نندارې ته وړاندې شي. زه د دې فلم له محتوا نه يم خبر؛ خو له تاريخي اړخه د پانیپت جګړه کې د احمدشاه بابا ميړانه هيچا پټه نه ده. په دې جګړه کې د احمدشاه بابا د بريا ۸ رازونه دي، چې په لږو جنګیاليو سره يې د مراټيانو ستر پوځ مات کړ.

لومړی: مراټيانو، چې کله ډيلي ونېوه، ظلمونه يې وکړل او ډېر کورنۍ يې ولټولې؛ نو اصلا ولسونه ترې ناراضه او ورته سخت په غوسه وو

دویم: مراټيانو د جګړې په وخت کې يوازې د ګرمې هوا لپاره وسايل او لباسونه درلودل، احمدشاه بابا ورسره نښته په سړه هوا کې پيل کړه؛ خو هغوی سوړ موسم له امله جګړه نه شوای کوله.

درېيم: مراټي جنګیالي په پانيپت کې له خپلو فاميلونو سره اوسېدل، د جګړې پر مهال يې تر نيمايي پوځ د خپلو مېرمنو او ماشومانو په دفاع بوخت شوو.

څلورم: ځايي راجاګان له مراټیانو سخت ناراضه وو، د جګړې پر مهال يې همکاري او مرسته ورسره ونکړه، بل دا چې ځايي راجاګانو ويل، احمدشاه بابا د ډيلي تر نېولو وروسته بېرته کندهار ته ستنېږي او واګې موږ ته سپاري.

پنځم: احمدشاه بابا له پخوا د ډيلي له مشهور شخصيتونو او مخورو خلکو سره خپلوي درلوده، د هغوی لوڼې يې خپلو خپلوانو ته را واده کړې وې، نو له سیمه ييز ملاتړ څخه برخمن و.

شپږم: احمدشاه بابا تر جګړې مخکې د ډيلي ټولې لارې په پانیپت وتړلې، مراټیان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شول.

اووم: مراټیانو له سړې هوا او د خوراکي توکو له نشت سره سره، له يو بل مشکل سره هم مخ وو. يو طرف نه پرې لارې بندې شوې او د پانیپت بل خواته د يمنا لوی سیند و؛ نو د تښتې لاره يې ورکه شوه.

اتم: د احمدشاه بابا د پوځ ميړانه وه، چې ويل کېږي يو جنګالی يې د لسو برابر غښتلی او له جنګي مهارتونو برخمن و او تر څنګ يې د مراټيانو د مخاخ جګړې نه؛ بلکې د چريکې حملې پلان و، چې دا پلان يې ناکام شو. نور لاملونه يې هم کېدای شي، خو ويل کېږي همدا يې عمده دي…!!! نو هيله ده، چې د سنجیدت په فلم کې دا ټول مسايل په سمه توګه تشريح شوي وي.

