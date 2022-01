د فاینانس سل پوښتنې او ځوابونه

ډالۍ: هغوی ته چې خپله ژبه د مور مینه، هویت او د علومو د زده کړو وسیله یې ګڼي.

څومره چې د بشري منابعو مدیریت اړین ګڼل کېږي، په همغه کچه د پیسو مدیریت هم مهم دی، پیسې د مادي رفاه تر ټولو قوي وسیله ده چې تر ډیره په ژوند کې ځان پرې خوشحالولی شو، اوس نو څومره چې ډیرې وي په هغه اندازه ښې دي، دغه هنر چې پر خپلو او یا پردیو پیسو څرنګه ګټه وکړئ او لا شتمن شئ دا د یو غوره مدیریت نتیجه ده چې یاد مدیریت ته فاینانس ویل کېږي. نو که مو مادي خوشحالي پیسې وي حتما به د فاینانس له علم سره مینه لرئ.

که څه هم دغه علم د ډیر پرمختګ او زیات شمیر ډولونو شاهد دی او د دنیا په هره ژبه په مختلفو موضوعاتو کې یې ‌ډیر تفصیلي کتابونو، مقالود لیکلو ترڅنګ، ملي او نړیوال بحثونه پرې شوي دي خو زمونږ ګران هیواد افغانستان کې دغه مسلک ته ډیر کم او یا په هيڅ حساب کارنه دی شوی نو مونږ اړینه ګڼه، چې د پوښتنو او ځوابونو په بڼه د دغه علم ډیر مهم موضوعات له نړیوالو کتابونو او مقالو څخه چې په انګلیسي او ترکي لیکل شوي وو، ګټه اخیستې او د لنډیز په توګه یې مینوالو لوستونکو ته وړاندې کوو، هیله ده چې دا کار د مالي چارو یا فاینانس په برخه کې مؤثر وي او لا نور کار هم دغه علم ته په پښتو ژبه کې وشي. دیادونې وړده چې اړتیا ته په کتو سره مې ځینې انګلیسي کلمات کټ مټ په پښتو لیکلي دي.

پوښتنه: فاینانس څه ته ویل کېږي؟

ځواب: Finance پانګې او فنډ ته ویل کېږي.

پوښتنه: فاینانسینګ څه ته وایي؟

ځواب: Financing د کاروبار یا شخص لپاره د اړتیا وړ پانګه.

پوښتنه: مالي مدیریت څه ته وایي؟

ځواب: د کاروبار او یا شخص لپاره د اړتیا وړ پانګه برابرول او د دغه اړوند کړنو مدیریت د مالي مدیریت په نامه یادیږي.

پوښتنه: فاینانس یا مالي چارې په څو ډوله دي؟

ځواب: فاینانس په درې ډوله دي: شخصي فاینانس، سوداګریز فاینانس او دولتي فاینانس.

پوښتنه: بزنس فاینانس تعریف کړئ؟

ځواب: بزنس فاینانس په د بحث کوي چې یو بزنس څه رقم خپل فعالیتونه تمویل کړي، ترڅو یې ګټه اعظمي او مصارف یې اصغري وي.

پوښتنه: دولتي یا عامه فاینانس تعریف کړئ؟

ځواب: عامه فاینانس کې دا مطالعه کېږي چې د حکومت رول په اقتصاد کې څه دی یعنې په لنډ ډول څرنګه حکومت عواید راټول کړي او په څه رقم یې مصرف کړي.

پوښتنه: شخصي فاینانس تعریف کړئ؟

ځواب: شخصي فاینانس یوه داسې اصطلاح ده چې ستاسو د پیسو، سپما، او پانګونې مدیریت په کې رانغاړل کېږي. چې دا بیا بودجه بندي، بانکوالي، بیمه، اجاره، پانګونه، تقاعد، پلان ګذاري، ماليه او د املاکو پلان ګذاري په بر کې نیسي.

پوښتنه: د بزنس فاینانس ورته نومونه کوم دي ؟

ځواب: Financial Mangement,Corporate Finance .

پوښتنه: د فینانس له نظره ولې د کاروبار هدف د ګټې اعظمي کول نه دي بلکې د ارزښت اعظمي کول یې هدف دي؟ دلایل یې واضح کړی؟

ځواب: لومړی: دا ځکه چې ګټه هر چاته یوه موضوعي افاده یا مفهوم دی یعنې دا چې واضح نه ده چې کومه ګټه؟ له مالياتو وړاندی ګټه، خالصه ګټه، اقتصادي ګټه، محاسبوي ګټه، یعنې دا معلومه نه ده چې کومه ګټه ښودل ګیږي؟

دوهم: ګټه خطر په نظر کې نه نیسي.

دریم: ممکن کاروبار ګټه وکړي خو بیا هم له افلاس سره مخ وي.

څلورم: ګټه لنډ وخت باندې تمرکز کوي حال دا چې ارزش اوږد مهاله تمرکز دی.

پنځم: ګټه د پيسو زماني ارزش په نظر کې نه نیسي.

پوښتنه: د یو کاروبار د ارزش د اعظمي کولو لپاره کوم فکتورونه باید په نظر کې ونیول شي ؟

ځواب: خطر، مؤثریت، د پانګې اچونې پالیسي، د تمویل پالیسي، د ګټې د ویش پالیسي.

پوښتنه: د تمویل او پانګې اچونې پالیسي یو له بل سره څه فرق لري؟

ځواب: د تمویل په پالیسي کې د لنډ مهالو او اوږد مهالو قرضونو، خپلنۍ پانکې په اړوند تصامیم او پالیسۍ دي حال دا چې د ثابتو او جاري شتمنیو پالیسي ګانې د پانګونې د پالیسي په نامه یادیږي یعنې په کل کې تمویلي پالیسي پر منابعو او د پانګونې پالیسي پرشتمنیو تمرکز کوي.

پوښتنه: د ګټې د ویش پالیسي څه ده؟

ځواب: د ګټې د ویش پالیسي داده چې د تیر کلونو ګټه او د اوسنۍ مالي دوره د ګټې اړوند تصامیم او پالیسۍ دي.

پوښتنه: د اقتصادي او محاسبوي ګټو ترمنځ توپیر څه دی ؟

ځواب: کله چې له غیر خالصې ګټې څخه استهلاک او سود یا ربحه منفي کړو نو ترلاسه شوې ګټه محاسبوي ګټه ده، کله چې بیا له محاسبوي ګټې څخه د خپلنۍ پانګې مصرف ووزي نو بیا اقتصادي ګټه ترلاسه کېږي.

پوښتنه: د خطر، نغدینګي او ګټې تر منځ څه ډول اړیګه موجوده ده ؟

ځواب: که چېرې خطر ډیر شي نو نغدینګي کمیږي، که خطر ډیر شي نو ګټه هم ورسره زیاتیږي او که ګټه لوړه شي نو نغدینګي ښکته راځي یعنې کمیږي.

پوښتنه: په فینانس کې د خپلنۍ پانګې څخه ګټه واخیستل شي او که د قرضونو څخه؟

ځواب: له دواړو څخه باید ګټه واخیستل شي خو دا چې په کوم نسبت ؟ دا ډیره مهمه ده خو یاد ساتئ چې د خپلنۍ پانګې مالي خطر نشته پداسې حال کې چې د سرمایې مصرف یې نظر قرضونو ته تر ټولو لوړ دی.

پوښتنه: خطر په څو ډوله دی؟

ځواب: په دوه ډوله دی سیتماتیک خطر او غیر سیستماتیک خطر، سیستماتیک خطر هغه خطر دی چې له بازار څخه رامنځ ته کېږي او د فکتورونو په واسطه زمونږ کاروبار متاثره کوي، چې تر ډیره بریده مونږ د هغه د کنټرول وړتیا نه لرو او په درې ډوله ویشل کېږي: د انفلاسیون خطر، د ربحې خطر او د ګتې خطر، غیر سیستماتیک خطر هغه دی چې پخپله د ادارې څخه رامنځ ته کېږي چې کنټرول یې زمونږ په لاس کې دی یعنې کولای شو چې مدیریت یې کړو او په درې برخو ویشل کېږي: د فعالیت خطر، د مدیریت خطر او مالي خطر.

پوښتنه: د خطر د سنجش لپاره کوم نسبتونه وجود لري نومونه یې واخلی ؟

ځواب: د شارپ نسبت، د ترینور نسبت، د موډیک لییاني نسبت او د معلوماتو نسبت.

پوښتنه: د پروژو د ارزش د سنجش میتودونه څو او کوم دي ؟

ځواب: شپږ میتودونه وجود لري : د فعلي ارزش میتود، د راتلونکي خالص ارزش میتود، د داخلي ربحې نسبت، د خالصې ربحې د اندیکس میتود، د بیرته د ورکړې د زمان لومړی او دوهم میتود او کلنی معادل خالص عاید میتود.

پوښتنه: فاینانسینګ په څو ډوله ده ؟

ځواب: په دوه ډوله ده : مستقیم او غیرمستقیم فاینانس.

پوښتنه: د مستقیم فاینانسینګ ادارې یا مرجعې کومې دي ؟

ځواب: مالي دلالان، معامله کوونکي او د پانګې اچونې بانکونه.

پوښتنه: د غیر مستقیم فاینانسینګ ادارې کومې دي نومونه یې واخلی ؟

ځواب: تجارتي بانکونه، د بیمې شرکتونه او د اجتماعي تامین ادارې چې دې کې بیا د ژوند د بیمی شرکتونه ، د کارګرانو د بیمی شرکتونه او د اجتماعي تامین ادارې شامليږي، د پانګې اچونې فنډونه، د سرمایه ګذارۍ شریکان ، د تمویل شرکتونه، د مالي کرایي شرکتونه او فکتورینګ شرکتونه نومونه اخیستلی شو.

پوښتنه: په ننی ډول بانکونه څه ډول تقسیم بندي کېدای شي؟

ځواب: بانکونه داسې تقسیم بندي کېدای شي: اسلامی بانکونه ، تجارتي بانکونه، د پانګې اچونې بانکونه، د سپما بانکونه، کوپراتیفي بانکونه، د اجارې بانکونه، د ملي پس انداز بانکونه، د قرضې د اتحادیې بانکونه او مرکزي بانک.

پوښتنه: په فاینانس کې د ایجنسي تیوري څه ده واضح یې کړی ؟

پوښتنه: ایجنسي تیوري دا واضح کوي چې کاروبار سهمداران او مدیران سره جلا دې او مدیرانو ته د سهامدارانو لخوا د مدیریت واک سپارل کېږي تر څو کاروبار مدیریت کړي ، کچېرې تر منځ یی ستونزه راځي نو بیا دغه ستونزه خپل مصرف لري چې دغه مصرف ته بیا د ایجنسي مصرف وایي یاده د وي چې ځینې وخت د دواړو لوریو ګټې یو له بل سره په ټکر کې راځي.

پوښتنه: د مالي مشتقاتو نومونه واخلی ؟

ځواب: اختیاري معاملات، سوپ معاملات، راتلونکي معاملات او فارورد معاملات.

پوښتنه: د راتلونکي او فارورد معاملاتو ترمنځ توپیرڅه دی واضح یې کړی؟

ځواب: راتلونکي مالي معاملې په ستنډرد شکل تر سره کېږي او ډیری وخت د دغه معاملو حجم ډیر لوړ وي حال دا چې فارورد معاملې هم ستنډرد نه وې او هم یې حجم کم وې.

پوښتنه: مهم مالې بازارونه ډولونه کوم دي نومونه یې واخلی ؟

ځواب: د فزیکي شتمنیو بازار، د مالي شتمنیو بازار، د پیسو بازار، د سرمایې بازار، لومړی بازار، دوهمې بازار، نړیوال بازار، منطقوي بازار، ملي بازار، محلي بازار، خصوصي بازار، دولتي بازار ، جاري بازار او راتلونکي بازار نومونه یادولی شو.

پوښتنه: کاروبار په څو ډوله دی ؟

ځواب: کاروبار په درې ډوله دی : انفرادي کاروبارونه ، شرکتونه او کمپنی.

پوښتنه: د مالې مدیریت اړوند لس مهم قوانین کوم دې ؟

ځواب: د مالې مدیریت قوانین دا دې :

۱. د خطر او محصول ترمنځ توازن: یعنې د اضافي محصول په وړاندې اضافې خطر باید قبول نه شي.

۲. پيسط خپل وخت لري: یعنې ارزش یې وخت نا وخت تغیر کوي، د نن پیسی د سبا له پیسو څخه غوره دې.

۳. ګټه مهمه نه ده، نغده مهمه ده یعنې پاچا ده.

۴: د اضافي پیسو جریان، د کارو بار په ارزښت کې بدلون راولي.

۵: په بازارونو کې د رقابت ستونزه: یعنې په فوق العاده توګه د ګټورو پروژو پيدا کول اسانه کار نه دی.

۶: د شریکانو یا سهم دارانو او کارکونکو ترمنځ لانجه: یعنې دا چې کارکونکي ځان په ښه ډول تامین کړي نو بیا د سهمدارانو لپاره سم کار نه کوي.

۷: ماليه د شرکتونو یا کاروبارونو پر تصامیمو اغیز کوي.

۸: ټول خطرات یو شان نه دي ځینې مدیریت کېدای شي او ځینې بیا نه مدیریت کېږي یعنې ځینې خطرونه کمیدای شي ځینې بیا نه کمیدونکي خطرات وي.

۹: اخلاقي رویه سم کار دی که اخلاق نه وي نو پیسې له هر ځایه تمویل کېدای شې.

۱۰: بازارونه په چټکۍ سره کار کوي ، قیمتونه واقعي قیمتونه دي.

پوښتنه: د مالي ادارو نومونه واخلئ ؟

ځواب: تجارتي بانکونه، د پانګې اچونې بانکونه، د قرضونو اتحادیې، د بیمې شرکتونه، د فینانس شرکتونه، د پانګې اچونې شرکتونه او د پانګې اچونې فنډونه نومونه یادولی شو.

پوښتنه: دپیسود بازار وسایل څه دي؟

ځواب: د تمویل بیلونه، خزانه او عامه بانډونه، مالي سندونه او بانک ته مننونکي وسایل په کې شامل دي.

پوښتنه: د سرمایې د بازار وسایل کوم دي نومونه یې واخلی ؟

ځواب: د حصې سندونه، د قرضې سندونه او مالي مشتقات یې وسایل دې .

پوښتنه: مالي صورت حساب څه ته وایي او کوم اقلام په نظر کې نیول کېږي؟

ځواب: مالي صورت حساب د یو کاروبار په معلومه اقتصادي دوره کې د مالي کړونو صورت حساب یا حساب او کتاب دی. او په لاندې ډول اقلامو په نظرکې نیولو سره داسې ترتیب کېږي.

د تنویر لمیتید شرکت ، ۱۴۰۰/۳/۳ کال مالي صورت حساب

خالص فروشات XXX

(ـ) د خرڅ شوو اجناسو مصارف XXX

د فروشاتو ناخالصه ګټهXXX

(ـ) د مدیریت او فروشاتو مصارف XXX

د استهلاک، ربحې او ماليې نه وړاندې ګټه XXX

(ـ) استهلاکات XXX

د ربحې او ماليې نه وړاندې ګټهXXX

(ـ) ربحXXX

خالصه عملياتي ګټه XXX

(+) له نورو فعالیتونو څخه عواید او ګټهXXX

(ـ) له نورو فعالیتونو څخه مصرف او تاوانXXX

عملياتي ګټهXXX

(+) فوق العاده عواید او ګټهXXX

(ـ) فوق العاده مصرف او تاوان XXX

د مالي دوری ګټهXXX

(ـ) ۲۰٪ ماليه XXX

خالصه ګټهXXX

اضافي معلومات

۱ : د ګټې د ویش تادیه کېدونکې مقدار XXX

۲: د حصې پر بنسټ ګټه XXX

۳: د حصې پر بنسټ د ګټې ویش XXX

پوښتنه: مالي صورت حساب بل په کوم نامه یادولی شو؟

ځواب: د عوایدو او مصارفو صورت حساب په نامه یې هم یادولی شو.

پوښتنه: بیلانس شیټ څه دی او کوم اقلام په نظر کې نیول کېږې؟

ځواب: بیلانس شيټ د کاروبار ثابتی او جاري شتمني، لنډ مهاله او اوږد مهاله قرضې او خپلنۍ پانګه په کې ښودل کېږي او په لاندې ډول اقلام په کې ذکراوترتیب کېږي.

د بهیر لمیتید شرکت ۱۳۹۹ او ۱۴۰۰ کال بیلانس شیټ

( پانګه اچونه) Active ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ( تمویل) Passive ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱: جاري شتمنی · نغده اود بازار وړ تضمینات · تجارتي طالبات · ګودام یا ذخیره · نورې جاري شتمنۍ د جاري شتمنیو مجموع ۲: ثابتې شتمنۍ · ځمکه او تعمیرونه · ماشین الات او تجهیزات · (ـ)استهلاک · خالص ماشین الات او تجهیزات · مالي پانګه اچونه · نورې ثابتې شتمنۍ د ثابتو شتمنیو مجموع د اکټیف مجموع xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ۱: لنډ مهاله قرضې· مالي قرضې · تجارتی قرضې · تحقق موندونکي مصارف · نورې لنډ مهاله قرضې د لنډ مهاله قرضونو مجموع ۲: اوږد مهاله قرضې د قرضونو مجموع ۳: خپلنی پانګه · پانګه · احتیاط · غیر تقسیم شوې ګټه د خپلنۍ پانګې مجموع د پیسف مجموع xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

پوښتنه: د پیسو د جریان صورت حساب څه دی، کوم اقلام په نظر کې نیول کېږي او په څه ډول ترتیب کېږي ؟

ځواب: د پیسو د جریان صورت او حساب یعنې چې کاروبار ته څومره نغده راځي او په کومه کچه نغده ترې وزي. د یادونې وړده، چې د کاروبار د ارزش د اعظمي کولو لپاره د کاروبار د نغدې جریان مهم دی په داسې حال کې چې د شرکت ګټه اعظمي کولو لپاره د عواید او مصارف د توپیر زیاتوالی مهم ګڼل کېږي. لاندی اقلامو ته په کتو سره په داسې شکل د یو کاروبار د نغدې جریان ترتیب کېږي.

د بهیر تجارتي شرکت ۲۰۲۰ کال د نغدي جریان صورت حساب

الف : تجارتي فعالیتونه د فنډ منابع: · خالصه ګټه ۲۲۴ · استهلاک ۱۴۰ · د تجارتي قرضونو زیاتوالی ۷۰ · په نورو جاري قرضونو کې زیاتوالی ۱۴ د فنډ څخه کار اخیستل: · تجارتي طلباتو کې زیاتوالی (۸۴) · د ګودام زیاتوالی (۲۴۵) · د نورو جاري شتمنیو زیاتوالی (۳۵) · د نورو تجارتي فعالیتونو څخه تهیه شوي خالص نغدي مقدار ۸۴ ب: اوږد مهاله د پانګې اچونې فعالیتونه: · ماشین الات او تجهیزات (۲۱۰) · مالي پانګه اچونه کې زیاتوالی (۷۰) · نورو ثابتو ارزښتونو کې زیاتوالی (۴۲) · په ثابتو شتمنیو کې د استفاده شوو نغدي مقدار (۳۲۲) ج: مالي فعالیتونه: · مالي قرضونوکې زیاتوالی ۴۲ · په اوږد مهاله قرضونو کې زیاتوالی ۲۴۲ · د ګټې د ویش تادیه (۱۴۴) · د مالي فعالیتونوڅخه تهیه شوې خالصې نغدي مقدار ۱۴۰ خلاصه: · په نغده کې خالص تغیرات (۹۸) · مالي دورې په پیل کې نغده اود بازار وړ تضمینات ۱۱۲ · مالي دورې په پای کې نغده او د بازار وړ تضمینات ۱۴

پوښتنه: د حصي سند او د قرض سند څه فرق لري ؟

ځواب: د حصي سند مالک ته ګټه ورکول کېږي پداسې حال کې چې د قرضې پر سند باید خرڅوونکي ته سود ورکړل شي، د قرضې سند د مشخص وخت لپاره وي خو د حصي سند موده بیا مشخصه یا معلومه نه وي، د حصي سند د یو چا ملکېت ښیي خو د قرضې سند بیا د اخیستونکي لپاره قرضه او د خرڅوونکي لپاره سود جمع هغه پیسې کوم چې په قرض یې ورکړې وي، څرګندونه کوي.

پوښتنه: د قرضې ګټې او تاوانونه څه دي ؟

ځواب: د قرضې ګټې دادي:

۱: قرضه په هر مقدار ترلاسه کېدای شي.

۲: د قرضې مصرف یا سود تر خپلنې پانګې کم وي.

۳: قرضه ورکوونکي په مدیریت او کنټرول د کاروبار کې سهم نه لري.

۴: قرضه په هر ډول او هر ځای کې چې وغواړی استفاده کولای شی.

د قرضې تاوانونه بیا دا دی:

۱: د قرضې مقدار او زمان معلوم وي.

۲: هر وخت د قرضې لاسته راوړل ممکن نه وي.

۳: د قرضې ورکړه حتمي ده که چېرې ټوله قرضه ورکړل شي نو د کاروبار نغدینګی د ستونزو سره مخ کولای شي.

۴: د ټولې قرضې ورکړه د کاروبار ټوله شتمني کموالی او خرابولی شي.

پوښتنه: د عادي او امتیازي د حصي سندونو سره څه توپیر لري ؟

ځواب: د عادي او امتیازي د حصي سندونو توپير داسې کېدای شي:

۱: د امتیازي د حصي سند خاوند د مدیریت لپاره د رایې حق نه لري پداسې حال کې چې د عادي حصي سند خاوند یې حق لري.

۲: د ګټې د ویش پر مهال د امتیازي سند خاوند د عادی سند خاوند په پرتله د لمړیتوب حق لري.

۳: د امتیازی حصي سند خاوند ته کاروبار ګټه د ګټې د ویش پر مهال یې حساب تصفیه کېږي پداسې حال کې چې د عادي حصي سند د خاوند ګټه بیا په کار لویدای شي.

پوښتنه: د یوې پروژې د پانګوونې د تحلیل لپاره کوم فکتورونه باید په نظر کې ونیول شي ؟

ځواب: د پانګونې مجموعي مصارف، د پانګونې عمر، د پانګونې د نغدي جریان، د پانګونې د منابعو مصرف او د ماليی نسبت یا ریټ فکتورونه د یو پروژی پر تحلیل اغیز لري.

پوښتنه: د مالي او واقعي اقتصاد ترمنځ توپیر څه دی؟

ځواب: مالي اقتصاد ؛ د ربحې نرخ، د خارجي تبادلې نرخ او د حصي د سندونو قیمتونه څیړي او په

واقعي اقتصاد کی بیا ګټه، استخدام، انکشاف او د عادلانه عواید توزیع موضوعات مطالعه کېږي.

پوښتنه: فاینانس کې فنډ څه ته ویل کېږي؟

ځواب: په پراخه معنی سره ټولې شتمنۍ په کې شامليږي هغه که جاري شتمنۍ دي او که ثابتې ،

په لږ پراخه معنی سره بیا فنډ ثابتې کاري سرمایه ته ویل کېږي او په دقیق توګه بیا فنډ نغده او نغدي ته ورته ته استفاده کیدونکی اصطلاح ده.

پوښتنه: استهلاک د فاینانس او محاسبی له نظره څه فرق لري؟

ځواب: استهلاک د محاسبې له نظره لګښت او د فاینانس له نظره بیا فڼد یا هم شتمني ده.

پوښتنه: Factoring او Forfaiting څه ته وایي او څه فرق لري؟

ځواب: فکتورینګ یو داسې معامله ده کوم چې بزنس خپل طلبات په دریم لوري ( مالي کمپنۍ) باندې خرڅوي. دلته کمپنۍ د فکتور په نامه پیژندل کېږي چې بیا دغه فکتور خپل تادیات د کمپنی د مشتریانو د طلباتو څخه په لاس راوړي. د فکتورینګ او پورفیتنګ فرق دا دی چې فکتورینګ کې لنډ مهاله طلبات او په پورفیتنګ کې بیا منځ او اوږد مهاله طلبات خرڅیږي.

پوښتنه: فارکس (Forex) څه ته وایي؟

ځواب: فارکس ته په انګلیسي کې (Foreign Exchange) وایي یعنې د خارجي تبادلې مخفف دی کوم چې د یو هیواد د یو واحد پیسو په مقابل کې د بل هیواد د پیسو اخیستل او خرڅول دي.

پوښتنه: مالي صورت حسابونه په څو ډوله دي؟

ځواب: مالي صورت حسابونه په دوه ډوله دی : اساسی مالي صورت حسابونه او اضافی مالي صورت حسابونه، چې اساسی مالي صورت حسابونو کې د عوایدو صورت حساب او بیلانس شیټ راځی او په اضافی صورت حسابونه کې بیا د خپلنی پانګې د تغیراتو صورت حساب، د فنډ د جریان صورت حساب، د نغدی د جریان صورت حساب، د ګټې د ویش صورت حساب او د اجناسو د فروشاتو د مصارفو صورت حساب شامل دی.

پوښتنه: متداومه پانګه کومه پانګه ده؟

ځواب: کله چې له خپلنۍ پانګې سره اوږد مهاله قرضې یو ځای شی.

پوښتنه: خالصه کاروباري سرمایه کومه سرمایه ده؟

ځواب: کله چې د جاري شتمنۍ څخه جاري قرضه ویستل شي، پاتي جاري شتمنۍ ته خالصه کاروباري سرمایه ویل کېږي.

پوښتنه: د عوایدو ماليات او د اداري ماليات سره څه فرق لري؟

ځواب: دلته عواید د مالياتو تابع دي. د مالياتو نرخ د عوایدو په اندازه پورې اړه لري او د معین مقدار څخه زیاتوالي په صورت کې د مالياتو نرخ هم تغیر کوي او د اداري ماليات هغه ماليات دي چې د ادارې په ټولو عوایدو په یوه ثابته اندازه چې معمولا د مالياتو نرخ ۲۰٪ دې وضع کېږي ، یاده د وي چې هر هیواد د ادارې ماليات او د عوایدو مالياتو نرخونه نظر د هر هیواد اقتصادي وضعیت او سیاست ته فرق کوي.

پوښتنه: ربحه څه ده او په څو ډوله ده؟

ځواب: د سرمایې د سلنی څخه د ګټې یوه برخه عبارت له ربحی څخه ده او ربحه په دوه ډوله ده : ساده ربحه او مرکب ربحه، ساده ربحه په شتمنۍ باندې ګټه کول دي پداسې حال کې چې مرکبه ربحه په شتمنیو او ګټه باندې ګټه کول دې.

پوښتنه: د ساده او مرکبې ربحې فورمولونه کوم دي ؟

ځواب: د ساده ربحې او مرکبې ربحې فورمولونه په لاندی ډول دي .

ساده ربحې فورمول F= P (1+in)

د ربحې نرخi=

د پانګونی د ربحې نرخn=

د پانګونی فعلی ارزش P=

د پانګونې راتلونکې ارزشF=

د مرکبی ربحې فورمول F= P

پوښتنه: د واقعي ربحې توپیر د اسمي ربحې سره په څه کې دی ؟

ځواب: دغه فورمولونو کی یی توپیر روښانه کیدای شی: i=ir= -1 , b=

واقعی ربحهim=، اسمي ربحهb=، زمانm= ، واقعي ربحهİr=

پوښتنه: دبازار د ربحې په نرخ کوم فکتورونه اغیز لري؟

ځواب: د خطر پریم + بې خطره د ربحې نرخ = د بازار د ربحې نرخ

د سیالیت د پریم خطر+ د غیر تادیې خطر+ د انفلاسیون د پریم خطر+د زمان د پریم خطر = د خطر پریم.

پوښتنه: څوک د مالي صورت حسابونه څخه استفاده کوي ؟

ځواب: سهمداران، پانګه اچونکې ، قرض ورکونکي، د نورو مسلکونو خاوندان چې دغه ګټګورۍ کې مالياتي اداري، مفتشین ، د بیمې شرکتونه او محصلین راتللی شي.

پوښتنه: مالي مدیر د صورت حسابونو لپاره د کومو مدیریتونو څخه کار اخلي؟

ځواب: د نسبتونو تحلیلونو، پرتلیز تحلیلونو، ټرینډ یا د تمایل د سلنی تحلیلونو د مدیریت څخه کار اخلی.

پوښتنه: د مالي صورت حسابونه د تحلیل لپاره د نسبتونو کوم ګروپونه موجود دی، چې هر ګروپ بیا یوه مجموعه نسبتونه لري؟

ځواب: د نغدینګی نسبتونه، د ګټی اخیستنی نسبتونه، د بیرته د راتګ د سرعت نسبتونه، د مقایسی نسبتونه، د ګټورتیا نسبتونه او د ودی، د خرڅلاو د سلنې او د بازار د ارزښت نسبتونه شپږمه ګټګوري کې راځي.

پوښتنه: کاروبارونه له وړاندې څخه چې د افلاس سره به مخ شي یا به نه شي یعنې معلومه نه ده چې مخ به شي او کنه، د اټکل لپاره یی له کومو موډولونو څخه باید استفاده وشي؟

ځواب: التمان موډل،زیتا موډل،جیسرموډل او باتوري موډل

پوښتنه: مالي مشتقات د کوم هدف لپاره ترسره کېږي ؟

ځواب: د پانګې اچونې، اربیتراژ، احتکار او د مالي خطر څخه د مخنیوي په پار د مالی مشتقاتو څخه استفاده کیږی.

پوښتنه: د قرضې د سند د درجه بندی ستنډردونه د څه په نامه یادیږي؟

ځواب: ستنډرد او پورز(Standard and poor’s)، موډیز(Moodys) او پيچ (Fitch).

پوښتنه: د فروشاتو د مصارفو صورت حساب څه دی او په کی، کوم اقلام په نظر کې نیول کېږي ؟

ځواب: د فروشاتو د مصارفو ښودونکې صورت حساب ته د فروشاتو د مصارفو صورت حساب وایي اوپه لاندې شکل ترتبیږي؟

د فروشاتو د مصارفو صورت حساب

د تولید مصارف

(+) د تولید د پروسې مصارف

د خرڅ شویو تولیداتو مصارف

(+) د خرڅ شویو تجارتي اموالو مصارف

(+) د خرڅ شویو خدماتو مصارف

د خرڅلاوو مصارف

پوښتنه: د کاروبار لپاره ولې نغده په کار وي ؟

ځواب: د تولید ، احتکار او احتیاطې تدابیرو لپاره نغدې ته په کاروبار کی اړتیا وي.

پوښتنه: د پیسو د مدیریت لپاره د پریکړې کوم موډولونه شته، نومونه یې واخلی؟

ځواب: ډبلیو باومول موډل (W. Baumol Model) ، میلر- اور موډل (Miller-Orr Model) .

پوښتنه: د واقعي ربحې نرخ لپاره د کوم فورمول څخه استفاده کېږي ؟

ځواب: واقعي ربحې نرخ = (د اسمي ربحې نرخ – د انفلاسیون نرخ) / (۱+د انفلاسیون نرخ)

پوښتنه: LIBOR څه ته وایي؟

ځواب: د انګلستان د بانکونو ترمنځ د قرضې د راکړې او ورکړې د ربحې یا سود نرخ دی .

پوښتنه: Franchise څه ته وایي؟

ځواب: د یو کاروبار نوم د حق اخیستلو یا کرایه کولو ته وایي.

پوښتنه: یورو بانډ څه ته وایي ؟

ځواب: د هغه د قرضې سند ته ویل کېږي چې یو هیواد یې په بل هیواد کې صادروي ، یاده د وي چې صادرکېدونکې هیواد کې د قرضې دغه سند باید د دوی په ملي کرنسي نه وي، لڼده دا چې یورو بانډ نه په يورو او نه په اروپا پورې اړه لري مثلا: امریکا په انګلستان کې د قرضې سند په ین صادروی یعنې په پونډ یی نه صادروي نو دی صورت کې دغه د قرضې سند د یورو ین په نامه یادیږي. که چېرې د قرضې سند په هره کرنسي صادر شي نو ورسته له یورو د هغه کرنسي نوم وراضافه کېږي کوم چې د قرضې سند پرې صادر شوی دی.

پوښتنه: ولې د پانګې د مصرف سنجش مهم دی؟

ځواب: ځکه چې پانګه د تولید عامل دی، د پروژو د ارزش د تحلیل لپاره د پانګې مصرف مهم دی ، د شرکتونو د ارزش د معلومولو لپاره باید د سرمایی مصرف مشخص وی او د مطلوبی سرمایی د چلند لپاره د سرمایی د مصرف سنجش باید وشې.

پوښتنه: WACC ( د پانګې د تامین وزني – اوسط لګښت) تعریف کړی؟

ځواب: د پانګې د ټولو برخو په ګډون عادې اسهام، امتیازی اسهام ، د قرضې سند او نور اوږد مهاله قرضې د وک په محاسبه کې شامليږې. کاروبار کې چې څومره خپله او پردی پانګه استفاده کېږي، د پانکې، قرضونو او ثابتو شتمنیو د استفادې نسبت یا سهم ته په کتو سره په اوسط ډول د پانګې د مصرف پیدا کول دي.

پوښتنه: WACC له کوم فورمول څخه ترلاسه کېږي؟

ځواب: د پانګې د مصرف اوسطه وزنه = * د لنډ مهاله خارجي منابعو مصارف * ( ۱- د ماليې نرخ ) + * د اوږد مهاله خارجي منابعو مصارف * ( ۱- د ماليې نرخ ) + * د خپلنۍ پانګې مصارف

پوښتنه: ولی WACC مهم دي؟

ځواب: ځکه چې د کاروبار سهمدارانو د زیان څخه مخنیوی کوي، څومره چې وک (WACC) کم وي په همغه کچه د کاروبار ارزښت ډیر وي.

پوښتنه: د سرمایوي شتمنۍ د قمیت ایښودنی موډل څخه په استفاده متوقعه حاصلات له کوم فورمول څخه لاسته راځي؟

ځواب:

KS = + *

Ks = د متوقعه محصول نرخ

= د بازار څخه د متوقعه محصول نرخ

= بی خطره د ربحې نرخ

= د مربوطه شرکت د بیتا ضریب

پوښتنه: د غیر تقسیم شوې ګټې مصارف د کوم فورمول په واسطه سنجش کېږي؟

ځواب: د هر حصې سند پر سر ګټه =

پوښتنه: نړیوالی خارجې پانګونې په څو ډوله دې؟

ځواب: نړیوالې خارجې سرمایه ګذارۍ په دوه ډوله دي: مستقیمه خارجي پانګه اچونه او غیر مستقم خارجي پانګه اچونې، مستقیمه خارجي پانګونه د پانګونې فزیکې شکل دی چې له هیواد څخه بهر صورت نیسي د مثال په توګه په خارج کې د کاروبار شروع کول یا هم په خارج کی د چا سره په کاروبار کې شریک کېدل خو غیر مستقیم پانګونه بیا هغه پانګونه ده چې مالي بازارونه کی پراسهامو او د قرضې پر سندونه پانګونه کېږي چې دغه غیر مستقیمه پانګونې ته د پورتفولیو او یا هم مالي سرمایه ګذاري نوم هم ور کول کیږی.

پوښتنه: د مناسبې ګټې د ویش په موخه کومې پالیسۍ شتون لري، نومونه یې واخلی ؟

ځواب: درې تیوري د ګټې د ویش د پالیسیو په نامه شتون لري. بې تړاوه د ګټې ویش تیورۍ، لاس کې د مرغۍ تیوري او د مالياتو د ترجیح تیوري.

پوښتنه: د ګټې د ویش تیوريګانې په خلص ډول واضح کړئ؟

ځواب: بې تړاوه د ګټې د ویش تیورۍ دا وایي: چې که د کاروبار ګټه د سهمدارانو ترمنځ که تقسیم شي او یا هم بیا په کار واچول نو فرق نه کوی. لاس کې د مرغۍ تیوري بیا ګټه د سهمدارانو ترمنځ ویش ښه بولي نظر دیته چې بیا په کار واچول، یعنې دا تیوري دا واضح کوی چې لاس کې ګټه له هغی ګټې چې ترلاسه کېدونکې ده، غوره ده. د ماليې د ترجیح تیوري بیا دا واضح کوی چې د کاروبار ګټه، که بیا په کاروبار واچول شی نظر دیته چی د شریکانو ترمنځ وویشل شی غوره ده، ځکه چې د ګټې د ویش د ماليې نرخ نظر دیته چې ګټه بیا په کار واچول شي، لوړ دی.

پوښتنه: د حصې سند د ارزش د کوم فورمول په واسطه ټاکل کېږي؟

د حصې د سند ارزش= ځواب:

د متوقعه محصول نرخ Ks= , د مالي دوری شمیر t=

پوښتنه: په کمپنیو کې د مدیریتي بورډ د غړو تعیین د کوم فورمول څخه په استفاده ترلاسه کېږي؟

ځواب: د مدیره هیت د غړو د ټاکل کېدو لپاره د رایو شمیر P= +1 P =

د بورډ د غړو شمیر چې ټاکل کېږي Y=، ټولټال د رایو شمیرH= ، د بورډ د غړو شمیر N=

پوښتنه: د حصې د سندونو د بازارونو څخه څه ګټه ترلاسه کېدای شي؟

ځواب: د نغدینګي چمتوالی، د قیمت میکانیزم، د منابعو ایجاد یا پیداښت او د خطر میریت پرې کېدای شي.

پوښتنه: د حصې سندونه بازارونه په څو ډوله دي؟

ځواب: پرمختللي او مخ پر ودې د حصو سندونو بازارونه، پرمختللې د حصې سندونه بازارونه هغه بازارونه دي چې د نړیوال بانک له مخې هغه هیوادونه چې د فی نفر ۱۲۳۷۵ ډالرو څخه زیات ناخالص ملي تولیدات ولري شاملیږی، چې دغه هیوادونه کې امریکا، اروپایي او لیرې شرق هیوادونه راځي .

پوښتنه: د امریکا مشهور د حصې سندونه بازارونه کوم دی نومونه یی واخلئ؟

ځواب: د نیویارک د حصې سند، د امریکا د حصې سند، د چيکاګو د تجارت بورډ او د چيکاګو د تجارتي تبادلی نومونه اخیستلای شو.

پوښتنه: د حصې د سندونو په بازارونو کې کوم هیوادونه د مخ پر ودې بازارونه لري نومونه یې واخلئ؟

ځواب: د مخ پر ودې حصې سندونه بازارونو کې د بریک (BRIC)هیوادونه شامل دي چې برازیل، روسیه ، هندوستان او چېن دی خو د ځینو نورو هیوادونو د حصې سندونو بازارونه هم مخ پر ودې بازارونو کې راځي چې کولای شو جنوبی کوریا، ترکېه، مکسیکو، اندونیزیا، او نایجریا هیوادونو نومونه واخلو.

پوښتنه: په ۲۰۱۹ کال کې د حصې سندونو بازارونه په کوم ترتیب درجه بندي شوي دي؟

ځواب: :د نیویارک، NASDAQ، ټوکېو، لندن او شانګهای په توګه درجه بندی شوی دی.

پوښتنه: اندیکس څه ته وایي او دڅو مشهورو اندیکسونو نومونه واخلئ؟

ځواب: د مختلفوحصوسندونو یوه مجموعه ده چې هر شرکت په اندیکس کې مشخصه برخه لري. او مشهور اندیکسونه دادي : S and P Global 100, Dow Jones, FTSE,SPI,NYSE Composite,TOPIX,AMEX Composite, Financial Times World

پوښتنه: مرکزي بانک د استقلالیت لپاره څلور کوم عناصر مهم ګڼل کېږي؟

ځواب: د اهدافو، وسایلو، مالي او اداري استقلالیتونه هغه څلورعناصردی چی مهم ګڼل کیږی.

پوښتنه: د مالي صورت حسابونه تحلیل په څو ډوله کېدای شي؟

ځواب: افقي تحلیل، عمودي تحلیل، د نسبتونو تحلیل او د ټرینډ تحلیل

پوښتنه: پورتفولیو څه ته وایي؟

ځواب: د مالي سرمایه ګذاری په مختلفو برخو لکه حصې سندونو، قرضې سندونه، اجناسو ، کرنسیو کې پانګوونی ته پرتفولیو وایي یا په مالي سرمایه ګذاری کې د خطر د مدیریت لپاره په مختلفو برخو کې پانګونی ته پرتفولیو وایي.

پوښتنه: د قرضې د سند ارزش لپاره کوم فورمول څخه استفاده کېږي ؟

ځواب: P= + + +…………+ +

P= قیمت , C= ۶ میاشتو لپاره ترسره شوی د کوپون تادیه ، kd= د بازار د ربحې دوراني نرخ

n= د مالي دورو شمیر ، M= د وعدې د پای ارزش

پوښتنه: د کومو اقلامو لکښت سنجول کېږي؟

ځواب: غیر تقسیم شوې ګټه ، خپلنۍ پانګه، پردۍ پانګه یا قرضه، د حصې او د قرضې د سندونو

پوښتنه: بودجه څه ته وایي؟

ځواب: بودجه د یو مشخصې دورې معمولا (یو کال) لپاره مالي پلان دی.

پوښتنه: د استهلاک مفهوم واضح کړئ؟

ځواب: په اقتصادي دوره کې د شتمنیو څخه استفاده د شتمنیو په ارزش کې د کموالي په معنی ده نو هغه میتود چې د فزیکې شتمنیو مصرف بیا تخصیص کړي نو دیته استهلاک وایي.

پوښتنه: بیتا ( ) څه مفهوم لري؟

ځواب: د بازار د خطر د ارزش د سنجش ضریب دی.

پوښتنه: اندیکس څه ته وایي؟

ځواب: اندیکس د حصو د سندونو یوه مجموعه ده چې هر شرکت د خپلو حصې سندونو سهم مطابق د دغه اندیکس په قیمت باندی تاثیر لري. مثلا BIST 30 اندیکس کې د دیرشو کمپنیو حصې شته دي چې د هر شرکت حصې د نورو شرکتونو په پرتله ډیرې وي نو په همغه اندازه د اندیکس په قیمت باندې ډیر تاثیر لري هغه که مثبت وي او که منفي.

پوښتنه: د دولت د راټولولو لپاره یوه وسیله ټکس دی نو ټکس په کوم څه وضع کیدای شي؟

ځواب: ټکس په عوایدو، فروشاتو او ملکېت باندې وضع کېدای شي.

پوښتنه: د ټکس اړوندی تیورۍ کومې دي نومونه یی واخلئ؟

ځواب: د ټکس د ګټې تیوري، د ټکس د فاکولتې تیوري، د ټکس د ملکېت تیوري، د ټکس د قانون تیوري او د ټکس د عوایدو تیوري.

۱: د ټکس د ګټې تیوري وایي: تر هغه وخت خلک او حقوقي ادارې حاضرې دي چې ټکس ور کړي، چې ترڅو دوی ته تر هغه ډیره ګټه ورسیږي.

۲: د ټکس د فاکولتی تیوري وایي چې د دولت د مصارفاتي بوج کمیدو لپاره ټکس ورکوونکې ترخپل وسه کمک کوونکي دي.

۳: د ټکس د ملکېت تیوري بیا وایي که هر ډول ملکېت وي د ماليې تابع ګرځي د بیلګي په ډول هغه که فردي ملکېت، شریک ملکېت او یا هم عامه ملکېت وی.

۴: د ټکس د قانون تیوري بیا دا وایي چېرته چې د قانون حاکمیت وې نو ماليه راټولیدای شي غیر د هغو کې به نا ممکن وي چې ماليه را ټوله شي.

۵: د ټکس د عوایدو تیوري دا بیانوی چی په معین مقدار د عوایدو باندی ټکس وضع کېږي یعنې دا چې د عوایدو په خاص مقدار کېدای شي ثابت مقدار ماليه وضع شي خو د عوایدو په زیاتیدو بیا کېدای شي ثابته ، صعودي او یا هم نزولي ماليه وضع شي.

پوښتنه: ډالر انډیکس څه ته وایي او د کوم فورمول په واسطه سنجش کېږي؟

ځواب: ډالر انډیکس یو داسې انډیکس دی چې ډالر د سهم په ګډون د نورو نړیوالو پیسو سهمونه هم په کې شتون لري او د لاندی فورمول په واسطه سنجش کېږي.

= 50.143

پوښتنه: د امانت ایښودنې ( Depository Receipts) سند څه ته وایي ؟

ځواب: دغه د امانت ایښودنې هغه سندونه دي چې د خارجي کمپنیو د حصې سندونه د یو بل هیواد په مالي بازارونو کې خرڅ او واخیستل شي.

پوښتنه: د امانت د ایښودنې ډولونو نومونه واخلئ؟

ځواب: امریکایي د امانت دایښودنې سندونه، نړیوال د امانت د ایښودنې سندونه او اروپایي د امانت د ایښودنې سندونه.

پوښتنه: د تبادلې سوداګریز فنډ (Exchange Traded Fund) څه ته وایي؟

ځواب: دا یو داسې مالي اداره ده چې د خلکو څخه پیسې را ټولوي په دې موخه چې دوی د مالي سرمایه ګذاری متخصصین دي او خطر کموالی او مدیریت کولای شي نو دوی دغه پیسې په مالي سرمایه ګذارۍ کې په کار اچوي په ځانګړي توګه د مالي بازارونو د حصې او قرضې په سندونو، انډیکسونواو اجناسو کې. د دوه اړخیزه فنډ سره یې فرق دادی چې دغه سهمونه په ورځ کې یو ځل اخیستل او خرڅول کېدای شي خو تبادلې سوداګریز فڼد بیا په ورځ کې هر څومره په مالي بازارونو کې اخیستل او خرڅول کېدلای شي.

پوښتنه: د فنډ انډیکس څه ته وایي؟

ځواب: دا یو داسې انډیکس دی چې خپله پانګونه نظر د مالي مارکېټ بل انډیکس ته اعیاریږي چې دغه انډکس په ځانګړي ډول د اسهامو انډکس دی. او هغه وخت یې خرید او فروش کېږي چې دغه انډکس څخه د پیسو له وجهې یو څوک ووزي او یا هم څوک راشي.

پوښتنه: د قرضې د سندونو ډولونه کوم دي صرف نومونه یې واخلئ؟

ځواب: د ثابت نرخ د قرضې سند، د متحول نرخ د قرضې سند، بې سوده د قرضې سند، د انفلاسیون سره تړلی د قرضې سند، دایمي د قرضې سند، تابع د قرضې سند، وړونکې یا حامل د قرضې سند، د جنګ د قرضې سند، قسطی د قرضې سند او اقلیمي د قرضې سند.

پوښتنه: د حصې د سندونو ډولونه کوم دي نومونه یی واخلئ؟

ځواب: په پراخه توګه د حصې سندونه په دوو برخو ویشل کېږي: چی یو یی عادي اسهام او بل یی امتیازي اسهام

د پانګې د سهم پربنسټ عادي اسهام په څلور ډوله ویشل کېږي.

۱: مجاز اسهام

۲: توزیع اسهام

۳: مشترک اسهام

۴:تادیه شوی اسهام

د تعریف پر بنسټ عادي اسهام په لاندې ډول طبقه بندي کېږي.

۱: د جایزې اسهام

۲: د حق اسهام

۳: د زحمت یا خولو اسهام

۴: د رایې د ورکولو او نه ورکولو اسهام

او د محصول پر بنسټ عادي اسهام لاندې ډولونه لري.

۱: د ګټې د تقسیم اسهام

۲: د ودي اسهام

۳: د ارزش اسهام

امتیازي اسهام لاندې ډولونه لري.

۱: تجمعي او غیر تجمعي امتیازي اسهام

۲: د ګډون او نه ګډون امتیازي اسهام

۳: د بدلون او نه بدلون وړ امتیازي اسهام

۴: نغدې ته د اوښتون او نه اوښتون امتیازي اسهام

پوښتنه: د انترنټ په واسطه د مالي سرمایه ګذارۍ لپاره مهم اپلیکشنونه کوم دي نومونه یې واخلئ؟

ځواب: Investing APP او Money Control App دوه مهم اپلیکېشنونه دي چې کولای شو مالی سرمایه ګذاري په کې وکړو.

پای : که ژوند او صحت وو او لږ قلم او وخت یاري وکړه نو د هم مسلکو ملګروسره به یو ځای د فاینانس ډیر معیاري کتابونه ولیکو او ان شاء الله ترتاسو به یې در ورسوو.

په مینه او درنښت

ماخذونه:

AKSOY, E. E. (2017). Finansal Yönetim :Teorik Yaklaşımlar,Çözümlü Örnekler ve Öneri Yaklaşımlar.

Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2018). Intermediate financial management: Cengage Learning.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). Fundamentals of financial management: Cengage Learning.

BYJU’S. Different Types of Bonds – Basics of Bonds. Retrieved from https://byjus.com/govt-exams/types-of-bonds/

Groww. Types of Shares. Retrieved from https://groww.in/p/types-of-shares

Karan, M. B. (2005). Yatırım analizi ve portföy yönetimi.

Kinkki, S. (2001). Dividend puzzle-a review of dividend theories. Liiketaloudellinen aikakauskirja, 58-97.

Metin Kamil Ercan, Ü. B. (2018). Değere Dayalı İşletme Finansı:Finansal Yönetim

Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. the Journal of Business, 34(4), 411-433.

OKKA, O. (2010). Finansal yönetim: teori ve çözümlü problemler.

Perold, A. F. (2004). The capital asset pricing model. Journal of economic perspectives, 18(3), 3-24.

SAYILGAN, G. (2013). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı.

Wikipedia. U.S. Dollar Index. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index